Все пункты сдачи ЕГЭ в Челябинской области выведут в сеть

Публикации за 23.05.17

Впервые все пункты сдачи ЕГЭ на Южном Урале будут доступны в режиме онлайн.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в этом году все 86 учебных заведений, где пройдет ЕГЭ, будут доступны в режиме онлайн. При этом в 33-х школах впервые для наблюдения за испытаниями будут использованы цифровые IP-камеры.

«Главное отличие IP-камер в том, что они позволяют транслировать изображение в FullHD-качестве без дополнительного оборудования (ноутбука). При этом трансляцию с такой камеры легко просматривать с помощью специально разработанного CCTV-решения, установленного на персональном компьютере в штабе школы», – отметил руководитель направления по работе с корпоративными клиентами Челябинского филиала компании «Ростелеком» Павел Мартьянов.

О необходимости наблюдения за ходом проведения экзаменов рассказала начальник управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина: «Мы должны отметить тот факт, что ЕГЭ с каждым годом становится все объективнее и прозрачнее. Видеонаблюдение позволяет соблюдать право каждого выпускника всей страны написать в абсолютно одинаковых условиях и продемонстрировать ровно те знания, которые у него есть. Хочется также отметить, что у нас в этом году зарегистрировано порядка 4,5 тысяч общественных наблюдателей, которые могут находиться абсолютно на любом этапе проведения экзамена».

Директор 23-й гимназии Челябинск Наталья Запускалова рассказала о нововведении и отношению учеников к видеонаблюдению: «Наша школа уже 14 лет является пунктом проведения экзамена. С этого года мы подключились к онлайн-наблюдению. Для организаторов в аудиториях такое новшество не составит трудностей, все останется как прежде. Что касается выпускников, то отмечу, что современные дети не боятся камер и не почувствуют разницы между онлайн- и офлайн-наблюдением».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.17

Сам виноват: челябинец не смог отсудить компенсацию за пожар в новой иномарке. / Банкротство «Гринфлайта» вывело Челябинскую область на второе место в России по объему незавершенного строительства. / 23 мая ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»