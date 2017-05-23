В Челябинске суд запретил стройку офисной высотки в жилом дворе

Публикации за 23.05.17

Арбитражный апелляционный суд остановил строительство офисного здания на улице Чайковского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, с ходатайством о запрете возведения административного здания «Компанией2А» до окончания судебного процесса по делу о признании недействительным разрешения на строительство выступила прокуратура.

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Проверка проводилась по коллективному обращению жителей домов №54 по улице Братьев Кашириных и №52 «б» по улице Косарева, заявивших, что разрешение на строительство офисной высотки было выдано без учета мнения горожан.

Напомним, в июле 2016 года на общественных слушаниях местные власти отказали застройщику, предложившему изменить вид использования земельного участка, расположенного в жилой зоне.

Однако осенью того же года компания умудрилась получить разрешение на строительство здания за подписью замглавы администрации сроком до 2018 года.

По данному факту прокуратура Челябинской области обратилась в суд, однако в приостановлении действия разрешения заявителю было отказано. Повторно вопрос о принятии обеспечительных мер по делу рассматривал Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. На этот раз требования прокурора удовлетворили в полном объеме: строительство офисного здания приостановлено до вступления решения суда в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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