NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 23.05.17

Продавец челябинского магазина, обвиняемый в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ, признан вменяемым

Продавец челябинского магазина, обвиняемый в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ, признан вменяемым

У обвиняемого в убийстве дочери бывшего гендиректора ЧТЗ не выявили психических отклонений.

Как сообщили РИА в следственном отделе по Центральному району, комиссия экспертов признала продавца мебельного салона, ставшего фигурантом уголовного дела по факту убийства покупательницы, полностью вменяемым. В ближайшее время будет проведен ряд дополнительных экспертиз, после чего задержанному предъявят окончательное обвинение. По данным руководителя следственного отдела Евгения Бабича, планируется, что в июне-июле материалы дела поступят в прокуратуру, откуда затем будут направлены в суд.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, громкое преступление произошло 5 декабря 2016 года в Челябинске. Окровавленное тело 44-летней Екатерины Платоновой, дочери экс-гендиректора ЧТЗ, было обнаружено в помещении мебельного салона «Апартамент». Из магазина с ножевыми ранениями также госпитализировали 24-летнего продавца. Через день следователи объявили, что он является главным подозреваемым.

По версии СК, женщина пришла в салон, чтобы расплатиться и забрать заказанную ранее душевую кабину. Однако сотрудник магазина заявил, что товар еще не доставлен. Это возмутило покупательницу. В ходе конфликта мужчина напал на клиентку с ножом. По разным данным, на теле жертвы было обнаружено от 55 до 130 ранений. Пытаясь избежать наказания, считают следователи, продавец придумал историю о двух мужчинах, преследовавших покупательницу, и для правдоподобности ранил себя. На допросе задержанный отказался от первоначальных показаний и признался в убийстве. По ходатайству следствия обвиняемого поместили в СИЗО.

Однако через несколько дней обвиняемый в убийстве вновь изменил показания: сообщил о своей невиновности и оказанном на него давлении со стороны оперативников. За подозреваемого также вступилась его мать. Женщина заявила, что на явке с повинной настаивали следователи и полицейские, в противном случае обещали родным задержанного большие проблемы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.05.17

Читал стихи, а потом изнасиловал: в Челябинской области осудили подростка, надругавшегося над дочкой сотрудника Росгвардии. / В Челябинске суд запретил стройку офисной высотки в жилом дворе. / Все пункты сдачи ЕГЭ в Челябинской области выведут в сеть.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter