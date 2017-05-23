Продавец челябинского магазина, обвиняемый в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ, признан вменяемым

Публикации за 23.05.17

У обвиняемого в убийстве дочери бывшего гендиректора ЧТЗ не выявили психических отклонений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе по Центральному району, комиссия экспертов признала продавца мебельного салона, ставшего фигурантом уголовного дела по факту убийства покупательницы, полностью вменяемым. В ближайшее время будет проведен ряд дополнительных экспертиз, после чего задержанному предъявят окончательное обвинение. По данным руководителя следственного отдела Евгения Бабича, планируется, что в июне-июле материалы дела поступят в прокуратуру, откуда затем будут направлены в суд.

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Напомним, громкое преступление произошло 5 декабря 2016 года в Челябинске. Окровавленное тело 44-летней Екатерины Платоновой, дочери экс-гендиректора ЧТЗ, было обнаружено в помещении мебельного салона «Апартамент». Из магазина с ножевыми ранениями также госпитализировали 24-летнего продавца. Через день следователи объявили, что он является главным подозреваемым.

По версии СК, женщина пришла в салон, чтобы расплатиться и забрать заказанную ранее душевую кабину. Однако сотрудник магазина заявил, что товар еще не доставлен. Это возмутило покупательницу. В ходе конфликта мужчина напал на клиентку с ножом. По разным данным, на теле жертвы было обнаружено от 55 до 130 ранений. Пытаясь избежать наказания, считают следователи, продавец придумал историю о двух мужчинах, преследовавших покупательницу, и для правдоподобности ранил себя. На допросе задержанный отказался от первоначальных показаний и признался в убийстве. По ходатайству следствия обвиняемого поместили в СИЗО.

Однако через несколько дней обвиняемый в убийстве вновь изменил показания: сообщил о своей невиновности и оказанном на него давлении со стороны оперативников. За подозреваемого также вступилась его мать. Женщина заявила, что на явке с повинной настаивали следователи и полицейские, в противном случае обещали родным задержанного большие проблемы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.05.17

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