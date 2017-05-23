Обиделся: гендиректор челябинской фирмы отказался выплачивать 3,7 миллиона рублей уволенным рабочим

Публикации за 23.05.17

В Челябинске директора строительной фирмы наказали за задержку зарплаты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, по коллективному обращению сотрудников ООО «СтройТрансМиссия» проведена проверка деятельности компании.

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Установлено, что руководитель фирмы при расторжении трудовых договор отказался рассчитать бывших работников.

В период с августа 2016 года по январь 2017-ого общая задолженность перед экс-подчиненными составила более 3,7 миллиона рублей.

Не получив зарплату, строители обратились в прокуратуру. По ходатайству прокурора суд удовлетворил 13 исков о взыскании долгов по зарплате. Всего пострадавшими от действий работодателя признаны 112 человек.

По итогам проверки гендиректору «СтройТрансМиссия» внесено представление о незамедлительном принятии мер в целях погашения задолженности.

В отношении юридического лица и его директора, ранее уже привлекавшегося за задержку выплаты зарплат, возбуждено административное дело.

Мировой суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, юридическое лицо оштрафовано на 50 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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