Обиделся: гендиректор челябинской фирмы отказался выплачивать 3,7 миллиона рублей уволенным рабочим

В Челябинске директора строительной фирмы наказали за задержку зарплаты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, по коллективному обращению сотрудников ООО «СтройТрансМиссия» проведена проверка деятельности компании.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Установлено, что руководитель фирмы при расторжении трудовых договор отказался рассчитать бывших работников.
В период с августа 2016 года по январь 2017-ого общая задолженность перед экс-подчиненными составила более 3,7 миллиона рублей.
Не получив зарплату, строители обратились в прокуратуру. По ходатайству прокурора суд удовлетворил 13 исков о взыскании долгов по зарплате. Всего пострадавшими от действий работодателя признаны 112 человек.
По итогам проверки гендиректору «СтройТрансМиссия» внесено представление о незамедлительном принятии мер в целях погашения задолженности.
В отношении юридического лица и его директора, ранее уже привлекавшегося за задержку выплаты зарплат, возбуждено административное дело.
Мировой суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, юридическое лицо оштрафовано на 50 тысяч рублей.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 23.05.17
Продавец челябинского магазина, обвиняемый в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ, признан вменяемым. / Читал стихи, а потом изнасиловал: в Челябинской области осудили подростка, надругавшегося над дочкой сотрудника Росгвардии. / В Челябинске суд запретил стройку офисной высотки в жилом дворе. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»