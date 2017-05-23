В Миньяре заблокировали счета коммунальной компании

Публикации за 23.05.17

В Миньяре у коммунальщиков забрали 74 тысячи рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП Челябинской области, исполнительное производство о взыскании с ООО «Миньярская коммунальная компания» 1,4 миллиона рублей налогов ведется с начала текущего года. Начиная с января, приставы блокировали счета организации, а также установили запрет на постановку в органы учета помещения котельной.

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В результате управляющая компания погасила около миллиона рублей задолженности, однако последние месяц с лишним платежи перестали поступать. Приставы вновь нагрянули к коммунальщикам и опечатали кассу с лежащими в ней 74 тысячами рублей. Деньги изъяли и перечислили на депозитный счет налоговой службы.

Если и в дальнейшем коммунальщики не будут исполнять обязательства перед бюджетом, исполнители обещают опечатывать кассу регулярно.

Добавим, помимо долга перед налоговой, «Миньярская коммунальная компания» также имеет задолженность по 13 исполнительным производствами на общую сумму 1,8 миллиона рублей. Директор коммунального предприятия предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда и иного судебного акта».

Челябинск, Юлия Димова

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