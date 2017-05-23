Такси для экстремалов: по Магнитке рассекает маршрутка с «квакающей» дверью (ВИДЕО)

Публикации за 23.05.17

По Магнитогорску разъезжает маршрутка с не закрывающейся задней дверью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель магнитогорской маршрутки решил, что сломанные двери – не повод прекратить перевозки.

Видео опасной машины и бесстрашных пассажиров появилось в социальных сетях.

Оказалось, что у «Газели», следующей по маршруту №45, сломалась основная дверь, поэтому пассажирам пришлось выходить через задние двери. Причем водитель продолжал развозить людей, даже несмотря на то, что и задние двери у него не закрывались. В дыру, образовавшуюся из-за не закрытой дверью едва не упал маленький ребенок. Впрочем, это не побудило родителей покинуть аварийный микроавтобус.

Челябинск, Виктор Елисеев

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