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Челябинск

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Публикации за 23.05.17

У жителя Пластовского района нашли почти десять килограммов марихуаны

У жителя Пластовского района нашли почти десять килограммов марихуаны

Полиция изъяла у жителя Пластовского района больше 9,5 килограмма марихуаны.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские задержали в Пласте местного жителя, у которого на чердаке дома обнаружили и изъяли 2 полимерных мешка и 3 пакета с веществом растительного происхождения, схожим с наркотическим.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной. Общий вес «улова» составил 9,6 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.17

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