Вместо очистных – железный ящик с трубой: чиновники Кунашанского района нашли оригинальный способ избавления от нечистот

Публикации за 23.05.17

Экологи Кунашакского района обвинили чиновников в загрязнении промыслового озера нечистотами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о модернизации очистных в администрации Кунашакского района рассказали экологам на одной из встреч, состоявшихся в прошлом году.

По словам чиновников, на это было потрачено почти 500 тысяч рублей. Правда, на что именно, в администрации объяснили вскользь. Терпение у экологов лопнуло, когда весной этого года нечистотами затопило местное кладбище.

Жители обратились в общественную организацию с жалобами, после чего общественники решили воочию убедиться, что же произошло. Оказалось, что «модернизация» была достаточно простой. По словам руководителя экологической организации «Маяк-57. Наследие» Рустама Хасанова, рабочие лишь очистили старые трубы и подсоединили их к большому железному баку. Коммунальщики теперь сливают в этот бак нечистоты, которые свозят со всего села Кунашак. Делается это все с официального разрешения администрации Кунашакского района.

А по трубам нечистоты прямиком попадают в болото, находящееся в береговой зоне озера Шугуняк.

При этом болото и озеро – фактически сообщающиеся сосуды, а значит, зловонная жижа попадает и в водоем. Озеро, кстати, промысловое: здесь выращиваются ценные породы рыб.

Каким образом местные власти дали разрешение на использование сооружения, не имеющего соответствующей лицензии, неизвестно, отмечают в общественной организации. При этом недалеко от Кунашака, в селе Муслюмово, действуют лицензированные очистные. Но возить нечистоты туда для коммунальщиков дороже, чем сливать их в 50 метрах от сельского кладбища в железный бак, официально именуемый очистными сооружениями.

Экологи обратились с просьбой дать оценку сложившейся ситуации к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и в Общественную палату региона. Заинтересовалась этой историей и областная прокуратура. «Будет прокурорская проверка. Думаю, будут и уголовные дела», – рассказал агентству Рустам Хасанов.

Получить комментарий в администрации Кунашакского района на момент публикации не удалось. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в приемной исполняющего обязанности заместителя главы района по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту, дорожному хозяйству и инвестициям Рината Мухарамова, чиновник в настоящее время находится на объектах и когда вернется в свой кабинет, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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