NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 23.05.17

В Снежинске при реконструкции детсада похитили более 8,5 миллионов рублей

В Снежинске при реконструкции детсада похитили более 8,5 миллионов рублей

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о многомиллионной афере с госконтрактом.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СтройРесурс». Бизнесмену вменяется мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере и легализация похищенных средств.

«Новый День – Челябинск» , и

По версии следствия, в 2013 году руководитель строительной фирмы заключил с муниципальным учреждением Снежинска «Служба заказчика по строительству и ремонту» контракт на поставку оборудования и устройству малых архитектурных форм в рамках реконструкции здания школы под нужды дошкольного учреждения.

Следователи полагают, что в тот и следующий годы бизнесмен представил заказчику подложные документы о поставках и монтаже оборудования. При этом фактически указанные в договоре работы не проводились.

Впоследствии на счета ООО «СтройРесурс» заказчик перечислил более 8,5 миллионов бюджетных рублей. Деньгами коммерсант воспользовался по своему усмотрению.

В ходе следствия на недвижимость и автомобиль обвиняемого общей стоимостью порядка 2 миллионов рублей был наложен арест.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Снежинский городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.05.17

В ДТП под Челябинском водителю оторвало голову. / У жителя Пластовского района нашли почти десять килограммов марихуаны. / Такси для экстремалов: по Магнитке рассекает маршрутка с «квакающей» дверью (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter