В Снежинске при реконструкции детсада похитили более 8,5 миллионов рублей

Публикации за 23.05.17

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о многомиллионной афере с госконтрактом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СтройРесурс». Бизнесмену вменяется мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере и легализация похищенных средств.

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По версии следствия, в 2013 году руководитель строительной фирмы заключил с муниципальным учреждением Снежинска «Служба заказчика по строительству и ремонту» контракт на поставку оборудования и устройству малых архитектурных форм в рамках реконструкции здания школы под нужды дошкольного учреждения.

Следователи полагают, что в тот и следующий годы бизнесмен представил заказчику подложные документы о поставках и монтаже оборудования. При этом фактически указанные в договоре работы не проводились.

Впоследствии на счета ООО «СтройРесурс» заказчик перечислил более 8,5 миллионов бюджетных рублей. Деньгами коммерсант воспользовался по своему усмотрению.

В ходе следствия на недвижимость и автомобиль обвиняемого общей стоимостью порядка 2 миллионов рублей был наложен арест.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Снежинский городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

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