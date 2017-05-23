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Челябинск

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Публикации за 23.05.17

Челябинские многоэтажки «поплыли» после дождей

Челябинские многоэтажки «поплыли» после дождей

Жители Челябинска жалуются на потопы в квартирах.

Как передает корреспондент РИА , обрушившаяся на Южный Урал непогода доставила немало хлопот владельцам многоквартирных домов, особенно, живущим на верхних этажах.

Так, жители дома по улице 50 лет ВЛКСМ со вчерашнего дня своими силами пытаются справиться с льющейся с потолка водой. Из-за дырявой кровли в воде оказались с 6 по 9 этаж. Местные жители расставляют по комнатам ведра, тазы и выкладывают в Интернет видео мокрых стен и люстр.

При этом помощи управляющей компании в борьбе с проникшими в жилище осадками челябинцам ждать не приходится. Выслушав сообщения о залитых потолках и стенах, коммунальная организация, обслуживающая дом, заявила, что займется восстановлением кровли после окончания дождей. Аккурат после того, как закончится потоп.

«Новый День – Челябинск» , и

Находиться в затопленных квартирах приходится и жителям нового микрорайона на северо-западе областного центра. В квартирах дома №3 ув»в» по Краснопольскому проспекту дождевая вода хлынула прямо из розеток и вентиляции. Собственники многоэтажки отмечают, что коммунальное ЧП происходит ежегодно из-за плохо промазанных межпанельных швов. Не исключено, что в бетонных плитах также имеются микротрещины.

Еще одно наводнение зафиксировано сегодня в многоквартирном доме №49 по проспекту Ленина.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.05.17

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