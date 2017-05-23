В Челябинске продолжаются поиски насильника, напавшего на школьницу в январе

Публикации за 23.05.17

Челябинские следователи опубликовали фото насильника, напавшего на школьницу в январе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сотрудники ведомства по Тракторозаводскому району Челябинска продолжают розыск мужчины, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По данным ведомства, преступление было совершено 29 января этого года днем, возле одного из жилых домов, расположенных по улицы Котина.

Приметы предполагаемого преступника: мужчина 35-40 лет, рост 170-175 сантиметров, славянская внешность. В день изнасилования жертвы на нем были надеты черные спортивные брюки, голубой или темно-синий пуховик, черная вязаная шапка, темные кроссовки, кофта с горизонтальными полосками красно-белого цвета. Также следователи опубликовали фото предполагаемого насильника.

Представители следственных органов обращаются к жителям Челябинска с просьбой сообщить информацию о личности подозреваемого, а также любую другую информацию о его возможном местонахождении по телефонам: 8 (351) 239-02-79, 8 (351) 239-02-98, либо в отдел МВД «Тракторозаводский» по городу Челябинску по телефонам: 8-919-3233975, 8-904-9769735

Челябинск, Олег Кирьянов

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