В Миассе спасатели вызволяли детсадовцев из вороньего плена

Публикации за 23.05.17

В Миассе вороны взяли в блокаду детский сад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 10:00 в Миасский поисково-спасательный отряд поступило сообщение: на улице Нахимова, на территории детского сада №86, воспитатели и юные детсадовцы оказались в заложниках у агрессивной стаи ворон.

Причиной агрессии птиц стало выпадение из гнезда, расположенного на одном из деревьев прямо на территории дошкольного учреждения, их маленького птенца. Птицы довольно крупных размеров постоянно бросались на прохожих и громко кричали, сообщает «Newsmiass». Выпускать детей на улицу в таких условиях стало опасно, и педагоги решили обратиться к спасателям.

Прибыв к месту происшествия, сотрудники спасательного отрада спустили по приставной лестнице в небольшую яму, в которую провалился птенец, извлекли его оттуда и отпустили в лес. Спустя какое-то время после этого взрослые вороны постепенно успокоились.

Челябинск, Олег Кирьянов

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