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Челябинск

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Публикации за 23.05.17

У южноуральских садоводов отнимут право продавать участки

У южноуральских садоводов отнимут право продавать участки

Южноуральские дачники потеряют право на продажу своих участков.

Как передает корреспондент РИА , со следующего года владельцы земельных участков могут столкнуться с новой проблемой: они будут лишены права распоряжаться своими землями, и не смогут продать, обменять или подарить их до тех пор, пока не будет оформлено межевание.

Новая норма добавит немало проблем, прежде всего, садоводческим товариществам. Как рассказала председатель ТСН «Тракторосад №1-2» Надежда Власова, многие участки в товариществах являются бесхозными уже давно. При этом процедура межевания не может быть проведена без согласования с соседями, так что для многих владельцев участков эта процедура может сильно затянуться.

Существуют и другая проблема, сообщает «ЧелябинскСегодня»: никто не знает, как поступать с участками, у которых нет хозяев. Есть немало участков, владельцы которых уже умерли, а по закону передавать запустевшие и поросшие растительностью участки третьим лицам нельзя. Так и выходит, что межевание во многих товариществах будет проведено лишь частично.

Как говорит Власова, садоводы расстроены новым законом не только потому, что межевание отнимет у них массу времени, но еще и потому, что этот процесс обещает стать весьма затратным с финансовой точки зрения. К примеру, по словам кадастрового инженера «СТройПроектНедвижимости» Елены Бугровой, в среднем процедура будет стоить 3-5 тысяч рублей – это лишь в том случае, если все будет проходить гладко. А вот, к примеру, если владелец участка не сможет согласовать его границы с соседями в виду отсутствия самих соседей, то он будет вынужден публиковать объявление в газете о согласовании границ. Этот момент обойдется собственнику еще примерно в 3 тысячи рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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