Челябинские коммунисты обиделись на Гартунга из-за Ленина

Публикации за 23.05.17

КПРФ намерена потребовать объяснений у владельцев Челябинского кузнечно-прессового завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске разгорелся скандал вокруг памятника Ленину, несколько десятилетий простоявшего на территории ЧКПЗ. Руководство предприятия пришло к выводу, что фигура вождя мирового пролетариата пришла в аварийное состояние и уже представляет опасность для работников завода, реставрировать же памятник уже невозможно.

Информация о демонтаже памятника появилась на федеральном сайте КПРФ. Сегодня данную ситуацию обсуждали в региональном отделении компартии. Коммунисты намерены обратиться к руководству завода с требованием объяснить, почему статую сочли опасной.

Больше всего в обкоме КПРФ обиделись на то, что снесли памятник в первые дни мая. Правда, сами коммунисты, напомним, в этом году предпочли дистанцироваться от памятников Ленину и провели маевку за памятником академику Курчатову. А на площади Революции – у подножия главного челябинского памятника первому руководителю Советского государства митинговали представители «Справедливой России», региональное отделение которой возглавляет депутат Госдумы Валерий Гартунг – собственник ЧКПЗ.

Он уже, к слову, заявил, что скандал вокруг демонтажа скульптуры раздувается намеренно и имеет политическую подоплеку. В этом есть определенная логика. Ведь в сентябре текущего года в Ленинском районе пройдут довыборы в местный совет (депутатский мандат стал вакантным после того, как избранный жителями района в совета и делегированный в гордуму Виталий Пашин прошел по итогам федеральных выборов в Госдуму). Не исключено, что тема войны с памятниками может оказаться весьма актуальной в ходе предвыборной борьбы: могут вспомнить и о памятнике «вешателю» Столыпину, который власти собираются поставить у здания органного зала «Родина», и мемориальную доску «предателю» Оболенскому – до кучи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.17

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