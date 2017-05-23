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Челябинск

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Публикации за 23.05.17

Трехзвездочный рэкет: сотрудники отеля в Греции вымогали деньги у южноуральских туристов

Трехзвездочный рэкет: сотрудники отеля в Греции вымогали деньги у южноуральских туристов

Челябинские туристы стали жертвами вымогательства во время отдыха в Греции.

Как передает корреспондент РИА , инцидент с участием южноуральцев произошел в день выезда из отеля Selena Village.

Супруги, собираясь покинуть греческий курорт Элунда, собрали чемоданы и передали ключи администратору. Однако отпустить челябинцев с миром персонал гостиницы отказался.

На выходе постояльцам заявили, что они сломали стоящий в номере телевизор и обязаны заплатить 120 евро.

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Челябинцы заверили сотрудников, что за все время пребывания в отеле ни разу не включали телевизор, поэтому физически не могли вывести технику из строя, однако греки стояли на своем.

Конфликт усугублялся языковым барьером: туристы смогли пообщаться лишь с одной русскоговорящей сотрудницей.

Менеджер отеля обсуждать происшествие отказался, а горничная, уличившая челябинцев в порче имущества, куда-то исчезла.

Чтобы разрешить спор, сотрудники отеля вызвали полицейских.

Те предложили оплатить постояльцам штраф либо проехать с ними в отделение. Примечательно, что из-за разборок с греками южноуральцы опоздали на самолет. Сжалившись над бездомными туристами, стражи порядка не стали мучить иностранцев, а сотрудники отеля обещали выставить счет за поломку туроператору. Однако никаких звонков из Греции сотрудникам турагентства до сих пор не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.05.17

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