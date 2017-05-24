Южноуралец отсудил у дорожников больше миллиона рублей за ДТП во время уборки снега

Публикации за 24.05.17

Житель Челябинской области отсудил у дорожного госпредприятия больше миллиона рублей после аварии во время уборки снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Сосновского районного суда, ДТП произошло 10 января 2015 года на автодороге «подъезд к г.Екатеринбургу». Автомобиль марки «Лада» наехал на заснеженный вал, машину занесло и развернуло, после чего произошло столкновение с автомобилем марки «Форд». Водитель иномарки и потребовал возмещения ущерба.

Как следует из материалов дела, в тот день на данном участке автодороги сотрудники ОГУП Сосновское ПРСД проводили работы по уборке снежного вала с разделительной полосы. Между тем, согласно акту выявленных недостатков в содержании дорог, схемы места происшествия, а также записи с видеорегистратора, знак, информирующий о начале различного рода препятствий, на проезжей части отсутствовал.

Проведенной экспертизой установлено, что ни один из водителей не располагали технической возможностью предотвратить столкновение, а причиной ДТП явилось ненадлежащее состояние дорожного покрытия.

Представитель ответчика ОГУП Сосновское ПРСД с исковыми требованиями не согласилась, полагая, что виновником ДТП является водитель автомобиля «Лада», так как он нарушил правила дорожного движения.

Однако суд встал на сторону истца. Его требования удовлетворены частично и с ОГУП Сосновское ПРСД в счет возмещения материального ущерба взыскано 983 тысячи рублей. Кроме того, в пользу истца суд взыскал 26 тысяч рублей, потраченные на проведение экспертизы, на эвакуатор, а также на оплату услуг адвоката.

Дорожники обжаловали это решение в Челябинском областном суде, однако и эта инстанция приняла сторону южноуральца.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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