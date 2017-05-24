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Челябинск

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Публикации за 24.05.17

«Золотые» евроокна: пока южноуральская пенсионерка слушала о преимуществах замены окон, мошенники лишили ее всех сбережений

«Золотые» евроокна: пока южноуральская пенсионерка слушала о преимуществах замены окон, мошенники лишили ее всех сбережений

Жительница Аршаяшского района лишилась почти 100 тысяч рублей, доверившись фальшивым «соцработникам».

Как передает корреспондент РИА , 87-летняя жительница Аргаяшского района стала очередной жертвой мошенников.

Днем к женщине постучалась пара молодых людей. Представившись социальными работниками, они предложили помочь с ремонтом помещения – заменить старые деревянные окна на пластиковые.

После того, как незнакомые посетители замерили все окна и ушли из дома, пенсионерка обнаружила, что из кухонного шкафа пропали ее сбережения в 99 тысяч рублей, передает U24. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители разыскивают молодых людей и просят граждан помочь им в розысках. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Теперь молодым людям грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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