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Публикации за 24.05.17

Южноуральские школьники поймали на уроках двух гадюк

Южноуральские школьники поймали на уроках двух гадюк

В Брединском районе ядовитые змеи атаковали школу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Маяк 22 мая. Ученики младших классов поймали на территории образовательного учреждения №4 двух пресмыкающихся и засунули их в пластиковую бутылку.

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Осмотрев находку, биологи заявили, что это степные гадюки, сообщает газета «Сельские новости». По словам учащихся, в тот же день на школьном дворе они видели еще одну ядовитую змею, но схватить ее за хвост, как двух предыдущих, не успели.

По одной из версии, опасные пресмыкающиеся могли заползти в школу, чтобы поохотиться на мышей.

В настоящее время педагоги собирают в школе экстренные собрания, чтобы донести до детей и взрослых всю опасность игры в змееловов.

Челябинск, Юлия Димова

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