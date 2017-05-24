Жительница южноуральской «запретки» сумела устроиться замдиректора школы, не имея высшего образования

Публикации за 24.05.17

В Челябинской области осудили экс-замдиректора школы, устроившуюся по поддельному диплому.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, мировой судья судебного участка № 2 Трехгорного признал 23-летнюю местную жительницу виновной в использовании заведомо подложного документа.

В суде установлено, что 23-летняя обвиняемая, не имея высшего профессионального образования, чтобы подтвердить наличие у нее правовых оснований для замещения должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, предъявила работодателю ранее приобретенный ею в Челябинске у незнакомца диплом об окончании Челябинского государственного педагогического университета, выданный в 2015 году, в соответствии с которым ей якобы присвоена квалификация «бакалавр» по направлению «педагогическое образование».

В марте 2017 года обвиняемая была уволена из образовательной организации.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 9 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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