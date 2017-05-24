Прокуратура насчитала в Челябинской области более ста нарушений законодательства об охране лесов от пожаров

Публикации за 24.05.17

Южноуральская прокуратура выявила более 100 нарушений законодательства об охране лесов от пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией с пожарами на природных территориях региона, надзорное ведомство проверил исполнение законодательства об охране лесов от пожаров и защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Выявлены факты передачи в лесничества не в полном объеме пожарной техники и инвентаря пожарно-химических станций, недостаточное применение сил и средств для тушения пожаров, а также ненадлежащая организация проверок по соблюдению требований пожарной безопасности и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Пристальное внимание уделено вопросам соблюдения органами местного самоуправления обязанностей в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Установлены факты неисполнения установленных законом обязанностей.

Катав-Ивановской городской прокуратурой в ходе проверки готовности к пожароопасному периоду 2017 года установлено, что населенные пункты города не обеспечены запасом воды, необходимым для целей пожаротушения, в соответствии с требованиями закона не обустроен естественный водоем, из которого для целей пожаротушения производится забор воды.

Аналогичные нарушения выявлены на территории Орловского и Тюлюкского сельских поселений, а также Юрюзани, в связи с чем, прокурором в отношении глав муниципальных образований возбуждены дела об административных правонарушениях, указанным должностным лицам внесены представления.

Прокуратурой Октябрьского района установлено, что на период устойчивой сухой погоды в весенне-летний период текущего года главами поселений не организовано патрулирование земель, в том числе расположенных и прилегающих к лесным массивам, не проводится соответствующая разъяснительная работа с гражданами о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период. Указанное послужило основанием для внесения прокурором представлений об устранении нарушений закона главам 13 сельских поселений. В отношении 4 глав муниципальных образований прокурором возбуждены дела об административном правонарушении.

Проверками вскрыты факты неисполнения обязанностей по обеспечению очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, обустройству противопожарных минерализованных полос.

Магнитогорской природоохранной прокуратурой в ходе осмотра прилегающих к лесу земельных участков Сурменевского сельского поселения установлено, что на них располагается сухая растительность, минерализованная полоса в соответствии с требованиями действующего законодательства не оборудована. В связи с чем, главе органа местного самоуправления прокурором внесено представление.

Факты неисполнения обязанностей по очистке мест рубок от порубочных остатков на участках лесного фонда выявлены прокуратурой Октябрьского района. По итогам проверки в суд направлено 4 исковых заявления об обязании граждан к исполнению требований закона.

Всего по результатам надзорной деятельности в данной сфере прокурорами выявлено более 100 нарушений закона, в целях их устранения внесено 70 представлений, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 10 исков, которые находятся на рассмотрении. О недопустимости нарушений закона предостережено 225 должностных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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