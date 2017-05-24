В Челябинске чиновника оштрафуют за сомнительный контракт

Публикации за 24.05.17

Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении конкурса по содержанию светофоров и обустройству дорог.

Как cообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного органа, в конкурсной документации, подготовленной управлением дорожного хозяйства администрации Челябинска, отсутствовала информация об адресных ориентирах выполнения работ, количестве светофоров, не указаны наименования дорог и улиц, где располагаются дорожные знаки и ограждения, не составлен график дорожных работ.

Также чиновников мэрии обвинили в укрупнении лотов.

Напомним, работы по содержанию технических средств регулирования, автоматизированной системы управления и видеонаблюдения, а также обустройству дорог предложили выполнить одному подрядчику. Это, по мнению УФАС, способствовало ограничению количества участников торгов.

Далеко не каждый конкурсант обладал ресурсами для одновременного обслуживания светофоров, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесения дорожной разметки. Кроме того, условия контракта предполагали проведение испытаний, измерений электрооборудования и учет электроэнергии.

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Неподъемной для большинства участников конкурса стала и цена обеспечения заявки, равная нескольким миллионам рублей. Общая стоимость контракта достигла 159 миллионов.

Более того, в ходе рассмотрения дела антимонопольщики установили, что для одного претендентов чиновники создали преимущественные условия участия в конкурсе. Так, с 2010 года торги выигрывает АО «СМЭУ ГАИ». При этом автоматизированная система управления дорожным движением, поставленная на баланс муниципалитета, с того же года располагается в помещении «СМЭУ ГАИ». При этом для других участников конкурса администрация не определила порядок доступа к казенному имуществу.

По итогам рассмотрения дела Челябинское УФАС признало управление дорожного хозяйства нарушившим закон «О защите конкуренции». Должностное лицо будет привлечено к административной ответственности с выплатой штрафа в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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