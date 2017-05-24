NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 24.05.17

Под Озерском задержали трех южноуральцев с радиоактивной рыбой
Фото предоставлено пресс-службой ФГУП «Атом-Охрана»

Под Озерском задержали трех южноуральцев с радиоактивной рыбой

В Челябинской области рыбаков задержали рядом с ПО «Маяк».

Как сообщили РИА в пресс-службе ФГУП «Атом-Охрана», трех рыбаков сотрудники ведомственной охраны МУВО №4 федерального предприятия обнаружили при патрулировании санитарно-защитной зоны ПО «Маяк».

Мужчины занимались выловои рыбы. При этом южноуральцев совершенно не смущало, что делают они это в технологическом водоеме Теченского каскада.

Нарушители были задержаны. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении (за нарушение пропускного режима охраняемого объекта). Задержанные и изъятые у них снасти и улов рыбы переданы сотрудникам полиции УМВД России по ЗАТО Озерск.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.05.17

В Челябинске чиновника оштрафуют за сомнительный контракт. / Прокуратура насчитала в Челябинской области более ста нарушений законодательства об охране лесов от пожаров. / Жительница южноуральской «запретки» сумела устроиться замдиректора школы, не имея высшего образования.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter