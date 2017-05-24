Под Озерском задержали трех южноуральцев с радиоактивной рыбой

Публикации за 24.05.17

В Челябинской области рыбаков задержали рядом с ПО «Маяк».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГУП «Атом-Охрана», трех рыбаков сотрудники ведомственной охраны МУВО №4 федерального предприятия обнаружили при патрулировании санитарно-защитной зоны ПО «Маяк».

Мужчины занимались выловои рыбы. При этом южноуральцев совершенно не смущало, что делают они это в технологическом водоеме Теченского каскада.

Нарушители были задержаны. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении (за нарушение пропускного режима охраняемого объекта). Задержанные и изъятые у них снасти и улов рыбы переданы сотрудникам полиции УМВД России по ЗАТО Озерск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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