Силовики проводят обыски в доме южноуральского экс-омбудсмена

Публикации за 24.05.17

В дом к бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области нагрянули силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела в отношении Алексея Севастьянова.

Напомним, в феврале экс-омбудсмена обвинили в злоупотреблении

полномочиями на посту руководителя регионального отделения партии «Родина».

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области визит оперативников в дом к Севастьянову не опровергают, однако от комментариев отказываются.

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По версии следствия, в 2016 году бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области, зная об отсутствии необходимых средств на счетах регионального отделения организации и нарушая требования нормативных документов о необходимости согласования гражданско-правовых договоров на сумму более 100 тысяч рублей, единолично принял решение о заключении договоров по изготовлению и размещению рекламных материалов на сумму свыше 5 миллионов рублей.

Позже организации, участвовавшие в агитационной кампании «Родины» в ходе выборов, обратились в суд, так как партия отказалась расплачиваться по долгам, как они настаивают, своего уже бывшего руководителя. Сам экс-омбудсмен полагает, что «стал жертвой мошеннической схемы» и в ответ обвиняет лидера партии «Родина» в ущемлении прав руководителей территориальных отделений по части установления лимита расходов без согласования с федеральным центром. Ранее Севастьянов также заявлял, что уголовное дело против него не имеет никаких процессуальных перспектив.

Челябинск, Юлия Димова

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