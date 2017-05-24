Вывозили «Камазом»: на Южном Урале цыплят-бройлеров лишили комбикорма

Публикации за 24.05.17

В Челябинской области раскрыта крупная кража на птицефабрике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о происшествии поступило в дежурную часть от работников службы безопасности «Чебаркульская птица». Звонившие пояснили, что вечером 18 мая несколько сотрудников предприятия заехали на территорию птицефабрики на собственном «Камазе», загрузили в машину порядка 10 тонн комбикорма, после чего скрылись.

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По факту кражи группой лиц по предварительному сговору возбудили уголовное дело. Вскоре злоумышленников задержали.

Подозреваемыми оказались жители Чебаркуля в возрасте от 34 до 40 лет, все трое – работники птицефабрики, пишет газета «Южноуралец». Причем двое задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Подозреваемых оставили под подпиской о невыезде. Похищенный комбикорм вернули в агрохолдинг.

Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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