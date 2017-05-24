В Челябинской области поймали охотников на москитные сетки

Публикации за 24.05.17

В Еманжелинском районе полиция задержала похитителей москитных сеток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратились жители поселка Красногорский с жалобой на серию краж москитных сеток. Общий ущерб от «охотников за сетками» составил более 20тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали двоих местных жителей: мужчину 33-х лет и 37-летнюю женщину. Как установили полицейские, подозреваемые похитили 28 москитных сеток с окон квартир по улицам Мира, Ленина, 40 лет Октября, Рабочая, Октябрьская, Лермонтова, Победы.

По данным фактам в ОМВД России по Еманжелинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.05.17

Вывозили «Камазом»: на Южном Урале цыплят-бройлеров лишили комбикорма. / Силовики проводят обыски в доме южноуральского экс-омбудсмена. / Под Озерском задержали трех южноуральцев с радиоактивной рыбой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»