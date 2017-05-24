NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 24.05.17

В Челябинской области поймали охотников на москитные сетки

В Челябинской области поймали охотников на москитные сетки

В Еманжелинском районе полиция задержала похитителей москитных сеток.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратились жители поселка Красногорский с жалобой на серию краж москитных сеток. Общий ущерб от «охотников за сетками» составил более 20тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали двоих местных жителей: мужчину 33-х лет и 37-летнюю женщину. Как установили полицейские, подозреваемые похитили 28 москитных сеток с окон квартир по улицам Мира, Ленина, 40 лет Октября, Рабочая, Октябрьская, Лермонтова, Победы.

По данным фактам в ОМВД России по Еманжелинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.05.17

Вывозили «Камазом»: на Южном Урале цыплят-бройлеров лишили комбикорма. / Силовики проводят обыски в доме южноуральского экс-омбудсмена. / Под Озерском задержали трех южноуральцев с радиоактивной рыбой.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter