В Челябинске воры сняли с машины аккумулятор прямо при свидетелях

Публикации за 24.05.17

На глазах у челябинцев воры, не смущаясь, сняли аккумулятор с автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители дома №17-«а» по улице Салавата Юлаева встали свидетелями вопиюще наглого преступления.

«Средь бела дня к подъезду дома подъехал автомобиль Kia красного цвета, за рулем которого сидела девушка, а на пассажирском сиденье – мужчина. Пассажир вышел из автомобиля и всего за пару минут снял аккумулятор с припаркованной у подъезда «десятки». Сразу после этого мужчина снова сел в автомобиль подельницы, и они, совсем не торопясь, покинули место преступления», – рассказывают очевидцы.

По словам хозяйки пострадавшей легковушки, она специально припарковала свой автомобиль поближе к парадной, чтобы из окна следить за ним. Дело в том, что всего неделю тому назад с этого же автомобиля злоумышленники уже похитили аккумуляторную батарею точно таким же образом, и вот ситуация повторилась снова.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 24.05.17

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