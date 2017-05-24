Инвалида не пустили в челябинское кафе, вынудив его есть на улице

Публикации за 24.05.17

В Челябинске сотрудники одного из кафе отказались пустить внутрь инвалида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопиющий случай произошел накануне в учреждении общепита, расположенном на улице Кирова.

Челябинка, ставшая свидетелем неприятного инцидента, рассказала, что мужчина на инвалидной коляске пытался попасть в помещение кафе, однако дверные проемы в заведении оказались для его коляски слишком узкими.

«На входе в заведение две распашные двери, однако одна из них осталась закрытой, – цитирует «31tv» горожанку. – Заведующая кафе куда-то звонила и пыталась уточнить, как открыть дверь. Причем, делалось это только после того, как я сама ее позвала. На все вопросы по поводу пожарной безопасности она не реагировала – продолжала молча дергать створку двери».

В итоге проблема была решена довольно странным образом: мужчине-инвалиду предложили отобедать прямо на улице возле служебного входа в заведение. В качестве импровизированного стола ему предложили стул. Ставшая свидетелем происходящего женщина всерьез возмутилась подобным отношением, несмотря на тот факт, что заведующей кафе якобы удалось мирно договориться о решении проблемы с гостем.

Челябинск, Олег Кирьянов

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