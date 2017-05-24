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Челябинск

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Публикации за 24.05.17

В Челябинской области разыскивают четверых пропавших без вести школьников

В Челябинской области разыскивают четверых пропавших без вести школьников

Стражи порядка пытаются разыскать сразу четверых школьников, пропавших без вести в разных районах Южного Урала.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Магнитогорске ведется розыск двух 14-летних девочек, учащихся в одной школе. В минувший понедельник две семиклассницы вышли из дома и больше не возвращались. Одна из девочек пропала около восьми часов утра, вторая, вероятнее всего, ее подруга, пропала ближе к вечеру – около шести часов по местному времени. Стражи порядка на данный момент выяснили, что обе девочки не первый раз убежали из дому.

Еще одна несовершеннолетняя пропала в Калининском районе Челябинска. Здесь ученица восьмого класса днем 16 мая вышла из дома и по сей день не возвращалась. К слову, и в этом случае школьница оказалась склонной к побегам из дома. Поэтому о ее исчезновении правоохранители узнали лишь накануне, 23 мая.

Кроме того, вот уже неделю ведется розыск пропавшего 16-летнего подростка из Еманжелинска. 18 мая юноша ушел из школы в неизвестном направлении. Ранее подросток неоднократно уходил из дома и самостоятельно не возвращался. Он состоит на учете у врача психиатра, склонен к бродяжничеству.

Челябинск, Олег Кирьянов

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