Аферист из Челябинска получил 5 лет колонии за обман 38 стариков

Публикации за 24.05.17

В Челябинске осужден мошенник, похитивший более 1 миллиона рублей у 38 пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Тракторозаводский районный суд признал челябинца виновным в покушении на мошенничество и мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

В суде установлено, что аферист совершал мошеннические действия в отношении пожилых людей с марта по сентябрь 2016 года на территории Челябинска. Он звонил старикам с мобильного телефона, и, представляясь близким родственником, рассказывал, что якобы избил сотрудника полиции и необходимо внести некоторую сумму денег, чтобы не возбуждались уголовные дела. Либо представлялся следователем правоохранительных органов и склонял потерпевших к выплате денежных средств за предоставление противоправных услуг.

В итоге введенные в заблуждение пенсионеры передавали злоумышленнику от 10 до 50 тысяч рублей. Жертвами мошенника стали 38 пожилых людей в возрасте от 60 до 90 лет. Общая сумма похищенного превысила 1 миллион рублей.

Суд приговорил челябинца к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, были удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного материального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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