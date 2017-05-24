NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 24.05.17

Аферист из Челябинска получил 5 лет колонии за обман 38 стариков

Аферист из Челябинска получил 5 лет колонии за обман 38 стариков

В Челябинске осужден мошенник, похитивший более 1 миллиона рублей у 38 пенсионеров.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, Тракторозаводский районный суд признал челябинца виновным в покушении на мошенничество и мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

В суде установлено, что аферист совершал мошеннические действия в отношении пожилых людей с марта по сентябрь 2016 года на территории Челябинска. Он звонил старикам с мобильного телефона, и, представляясь близким родственником, рассказывал, что якобы избил сотрудника полиции и необходимо внести некоторую сумму денег, чтобы не возбуждались уголовные дела. Либо представлялся следователем правоохранительных органов и склонял потерпевших к выплате денежных средств за предоставление противоправных услуг.

В итоге введенные в заблуждение пенсионеры передавали злоумышленнику от 10 до 50 тысяч рублей. Жертвами мошенника стали 38 пожилых людей в возрасте от 60 до 90 лет. Общая сумма похищенного превысила 1 миллион рублей.

Суд приговорил челябинца к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, были удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного материального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.05.17

В Челябинской области разыскивают четверых пропавших без вести школьников. / Инвалида не пустили в челябинское кафе, вынудив его есть на улице. / В Челябинске воры сняли с машины аккумулятор прямо при свидетелях.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter