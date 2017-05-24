Наказать за разгильдяйство: прокуратура требует уволить всех руководителей челябинского СИЗО №1

Публикации за 24.05.17

Прокуратура потребовала уволить начальника челябинского СИЗО №1 и его замов после бегства опасного преступника.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», приговоренный к 24 годам опасный преступник бежал из СИЗО-1 в Челябинске утром 21 мая. Перепилив решетку с помощью напильника, 34-летний иркутянин переоделся в форму подполковника ГУФСИН и спокойно покинул режимный объект.

Выйдя из СИЗО, беглец остановил полицейскую машину и попросил подвезти его. Ничего не подозревающие стражи порядка выполнили просьбу «подполковника». Кстати, по некоторым данным, вместе с формой преступник прихватил служебные документы и удостоверение офицера. Через несколько часов он был задержан в одном из торгово-развлекательных комплексов Миасса.

«Как показала проверка, произошедшее стало возможным в результате серьезных просчетов и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами следственного изолятора, включая руководящий состав, при планировании, организации и проведении оперативной, режимной и воспитательной работы с осужденными», – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Кроме того, во многом на создавшуюся чрезвычайную ситуацию повлияло отсутствие должного руководства и контроля со стороны сотрудников территориального органа уголовно-исполнительной системы, констатировали в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье 293 УК РФ (халатность).

Прокурором Челябинской области начальнику ГУФСИН России по Челябинской области внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о возможности пребывания в должности начальника следственного изолятора и его заместителей, а также о привлечении к ответственности сотрудников ГУФСИН.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено прокуратурой области на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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