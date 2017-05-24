Неподъемная ипотека, оптимизация допобразования и плохая медицина: что волнует южноуральских педагогов

Публикации за 24.05.17

Южноуральские работники образования пожаловались губернатору на отсутствие жилья, прокурорские проверки и плохую медицину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», острые социально-трудовые вопросы обсуждались сегодня на встрече

главы региона с представителями областной организации профсоюза работников образования.

Докладывая о текущей обстановке в образовательном секторе региона, педагоги отметили проблемы жилищного, организационного и финансового плана.

По словам директора челябинского лицея №141 Светланы Сергеевой, в январе текущего года руководители учебных заведений областного центра столкнулись с тем, что при повышении должностных окладов на 50% стимулирующие выплаты за высшую квалификационную категорию разом упали с 25% до 8%. А чтобы педагогу получить более ли менее нормальную зарплату, нужно работать, как минимум, на полторы ставки.

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Имеются проблемы и с нехваткой средств на текущие ремонты зданий образовательных учреждений, а также на обслуживание транспорта. По данным областного профсоюза, в некоторых школах региона учителям вменяют в обязанность проверку готовности автобусов и водителей при выходе на маршрут. При этом надзорные органы довольно активно контролируют соблюдение норм безопасности при перевозке школьников.

Еще одним нерешенным вопросом остается обеспеченность работников сферы образования жильем. В регионе действует программа по выплате компенсаций сельским педагогам на расходы жилищно-коммунальных услуг. Однако субсидия распространяется лишь на собственников помещений. Купить квартиру молодому учителю даже в ипотеку просто нереально. «По федеральным программам бесплатное жилье, в первую очередь, предоставляется работникам агропромышленного комплекса, – рассказывает учитель начальных классов школы Чесменского района Елена Мирхайдарова. – Нет льготного ипотечного кредитования. Нужно собрать огромное количество документов, однако даже после этого учитель по какому-либо параметру просто не подойдет для получения льготного жилья. Земельные участки нам тоже не предоставляются». Ко всему прочему, начинающим специалистам перестали выплачивать подъемные из регионального бюджета.

Не все гладко и с оказанием южноуральским учителям медицинских услуг: качество сельского медобслуживания оставляет желать лучшего. По мнению Мирхайдаровой, стоит обратиться к опыту других регионов, где для удаленных от центра территорий создаются выездные бригады врачей узкой специализации.

А директор «Дворца детского творчества» Златоуста Антон Туманов напрямую предложил главе региона установить запрет на оптимизацию учреждений дополнительного образования. Из-за активно практикуемого в последние годы слияния образовательных организаций в целях экономии бюджета, теряется их самобытность, неизбежно меняется педколлектив. Кроме того, докладчик от имени всех молодых педагогов Южного Урала предложил увеличить квоты на награды и премии министерства образования, Законодательного собрания и губернатора Челябинской области.

Губернатор Борис Дубровский на жалобы и предложения южноуральских учителей ничего конкретного не ответил.

Челябинск, Юлия Димова

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