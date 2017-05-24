Прокурор запросил 14 лет «строгача» для челябинского бизнесмена, обвиняемого в надругательстве над первоклашкой в театре

Публикации за 24.05.17

В Челябинске готовятся огласить приговор директору предприятия, обвиняемому в педофилии.

Как уже сообщало РИА «Новый День», челябинский бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о надругательстве над 7-летней девочкой в декабре 2015 года. По версии следствия, он подкараулил ученицу школы танцев за кулисами драмтеатра прямо во время концерта. Девочка рассказала о случившемся матери лишь спустя неделю. Еще неделю родители не решались обратиться в полицию. Подозреваемый в педофилии был задержан сразу после подачи заявления 23 декабря. На следующий день по ходатайству следователя суд отправил подозреваемого в СИЗО.

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Мужчине предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Однако давать признательные показания бизнесмен напрочь отказывается.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Советского райсуда, в минувший понедельник завершились прения сторон по уголовному делу, рассматриваемому в закрытом режиме. Гособвинитель просил назначить обвиняемому в педофилии наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей на 5 лет и ограничением свободы сроком на 2 года.

Столь жесткий приговор прокурор объяснил тем, что насильник воспользовался беспомощным состоянием первоклассницы. Кроме того, своими действиями причинил ребенку моральные, нравственные и психические страдания. Выступая с последним словом, подсудимый настаивал на своей невиновности, заявляя, что его опорочили.

Выслушав доводы сторон, судья удалился в совещательную комнату. Оглашение резолютивной части приговора состоится завтра, 25 мая.

Челябинск, Юлия Димова

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