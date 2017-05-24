Суд арестовал экс-губернатора Челябинской области / Заочно

Публикации за 24.05.17

Бывший губернатор Челябинской области заочно арестован по делу о взятках.

Как уже сообщало РИА «Новый День», Юревичу инкриминируют получение взятки на общую сумму 26 миллионов рублей и подстрекательство к клевете. По версии следствия, бывший губернатор систематически получал денежные вознаграждения от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко,

Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на федеральном телеканале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы.

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Опальный экс-губернатор опроверг предъявленные ему обвинения и заявил, что готов дать следователям все необходимые объяснения. Однако повестки, предписывавшие ему явиться на допрос 17 и 20 марта 2017 года, проигнорировал.

После этого СКР пригласил его для допроса 10 апреля, предупредив, что если пообщаться с экс-чиновником не удастся и на этот раз, Юревич будет объявлен в международный розыск. Юревич не пришел, розыск объявили. А затем обратились с ходатайством о заочном аресте.

Первоначально Ленинский районный суд отказался заочно арестовывать экс-губернатора, однако прокуратура внесла представление на решение суда об избрании меры пресечения. При повторном рассмотрении апелляционная инстанция Свердловского областного суда отменила предыдущее постановление. По решению суда Михаил Юревич заключен под стражу сроком на два месяца. Добавим, арестовать экс-губернатора правоохранители смогут лишь после пересечения им российской границы.

Челябинск, Юлия Димова

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