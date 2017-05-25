Несколько пассажиров миасской маршрутки пострадали при столкновении с грузовиком

Публикации за 25.05.17

В Миассе маршрутка столкнулась с грузовиком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня около 08:40 на Тургоякском шоссе в Миассе.

Маршрутный микроавтобус №296 «Вокзал – Северные Печи» столкнулся с грузовым автомобилем недалеко от останови «Восточная проходная».

Очевидцы сообщают, что пострадали несколько пассажиров. Кто-то сломал нос, кто-то получил сотрясение мозга, передает NewsMiass.ru. По предварительным данным, перед маршрутным такси резко затормозил грузовик, и водитель микроавтобуса не смог избежать столкновения.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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