Прокуратура потребовала освободить проезд к челябинскому театру оперы и балета

Публикации за 25.05.17

Прокуратура требует открыть проезд к челябинскому оперному театру.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, по обращениям местных жителей и предпринимателей надзорное ведомство Центрального района Челябинска провело проверку законности установки шлагбаума и столбов, препятствующих проезду со стороны улицы Цвиллинга к зданию государственного академического театра оперы и балета имени Глинки.

Установлено, что здание театра, расположенное в конце пешеходной зоны «Кировка» в самом центре Челябинска, является объектом культурного наследия регионального значения. Постановлением правительства региона от 25.01.2017 № 16-п, приказом косударственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 31.01.2017 № 6 утверждены границы территории и зон охраны вышеуказанного объекта культурного наследия, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах его территории.

Согласно вышеуказанным правовым актам, в границах территории объекта культурного наследия запрещается устройство стоянок автотранспорта и автопарковочных мест временного хранения автомобилей. Однако правовые акты не содержат запрета на свободный проезд автотранспорта к зданию театра, в том числе для остановки, предусмотренной Правилами дорожного движения, отмечают в прокуратуре.

«Проверка показала, что в зоне охраны объекта культурного наследия, на земельном участке, находящемся в постоянном пользовании МАУ «Кировка», со стороны улицы Цвиллинга установлены шлагбаум и столбы с цепью, чем нарушены права граждан на беспрепятственный проезд автотранспортных средств к зданию театра и расположенной вблизи детской школе искусств №7, в том числе, для осуществления высадки (посадки) пассажиров», – заявили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокурором главе Челябинска и директору МАУ «Кировка» внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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