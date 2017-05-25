В администрацию Карталинского района нагрянул ОМОН

Публикации за 25.05.17

В администрации Карталинского района работают силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные мероприятия проводят сотрудники полиции и бойцы ОМОН.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, выемка финансовых документов связана с проверкой информации о совершении преступлении. О каком именно, в полицейском главке не уточняют.

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По некоторым данным, обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела о махинациях с жильем для детей-сирот, возбужденным в отношении неустановленного круга лиц в декабре прошлого года.

По информации прокуратуры, в 2014 году карталинские чиновники перевели два частных дома, стоящих на участках, выделенных для ведения подсобного хозяйства, в статус многоквартирных и признали их благоустроенными. Затем, напомним, приобрели в этих домах 14 квартир, заплатив за них свыше 10 миллионов рублей. Данные помещения передали детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам социального найма. Однако выяснилось, что здания не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Челябинск, Юлия Димова

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