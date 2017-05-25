NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 25.05.17

В администрацию Карталинского района нагрянул ОМОН

В администрацию Карталинского района нагрянул ОМОН

В администрации Карталинского района работают силовики.

Как передает корреспондент РИА , следственные мероприятия проводят сотрудники полиции и бойцы ОМОН.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, выемка финансовых документов связана с проверкой информации о совершении преступлении. О каком именно, в полицейском главке не уточняют.

«Новый День – Челябинск» , и

По некоторым данным, обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела о махинациях с жильем для детей-сирот, возбужденным в отношении неустановленного круга лиц в декабре прошлого года.

По информации прокуратуры, в 2014 году карталинские чиновники перевели два частных дома, стоящих на участках, выделенных для ведения подсобного хозяйства, в статус многоквартирных и признали их благоустроенными. Затем, напомним, приобрели в этих домах 14 квартир, заплатив за них свыше 10 миллионов рублей. Данные помещения передали детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам социального найма. Однако выяснилось, что здания не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.05.17

Прокуратура потребовала освободить проезд к челябинскому театру оперы и балета. / В Челябинске из машины коммерсанта стащили 2 миллиона рублей. / Несколько пассажиров миасской маршрутки пострадали при столкновении с грузовиком.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter