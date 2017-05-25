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Публикации за 25.05.17

Болтун – находка для шпиона: в Верхнеуральске соседи помогли аферисту ограбить старушку

Болтун – находка для шпиона: в Верхнеуральске соседи помогли аферисту ограбить старушку

В Челябинской области вынесли приговор рецидивисту, обокравшему ветерана труда.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре 2015 года житель Магнитогорска, ранее семь раз судимый за мошенничество, приехал в Верхнеуральск и постучался в квартиру к незнакомой женщине. Дверь открыла 83-летняя хозяйка.

Гость обратился к ней по имени и сообщил, что ей, как ветерану труда, в честь приближающегося Нового года полагается денежная выплата в размере 1 тысячи рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

Мужчина достал купюру «Банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей и попросил старушку выдать ему сдачу. Ничего не подозревающая пенсионерка передала мужчине 4 тысячи рублей, после чего тот ушел.

Обнаружив в кошельке сувенирные деньги, пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре преступника задержали. Подозреваемый дал признательные показания и возместил причиненный ущерб.

В ходе расследования выяснилось, что обмануть старушку мошеннику косвенно помогли другие жильцы дома.

Зайдя в подъезд, мужчина начал расспрашивать соседей о живущих в доме ветеранах труда. А те сообщили злоумышленнику, все, что знают о престарелой жительнице.

С учетом предыдущих наказаний суд приговорил афериста к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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