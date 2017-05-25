NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 25.05.17

В Миассе казнили плюшевого медведя

В Миассе казнили плюшевого медведя

Один из дворов Миасса «украсил» плюшевый медведь.

Как передает корреспондент РИА , неоднозначная картина вселяет ужас в прохожих, бредущих мимо одного из домов по улице Макеева в северной части Миасса: к дереву во дворе девятиэтажки привязан большой плюшевый медведь, словно подвергшийся казни. При этом, как пишет U24.ru, территория вокруг дома ухожена, в отличие от многих других дворов города.

Подростки, гуляющие во дворе, уклонились от объяснения того, как «труп» медведя появился на дереве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.17

Болтун – находка для шпиона: в Верхнеуральске соседи помогли аферисту ограбить старушку. / В администрацию Карталинского района нагрянул ОМОН. / Прокуратура потребовала освободить проезд к челябинскому театру оперы и балета.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter