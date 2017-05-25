В Миассе казнили плюшевого медведя

Публикации за 25.05.17

Один из дворов Миасса «украсил» плюшевый медведь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неоднозначная картина вселяет ужас в прохожих, бредущих мимо одного из домов по улице Макеева в северной части Миасса: к дереву во дворе девятиэтажки привязан большой плюшевый медведь, словно подвергшийся казни. При этом, как пишет U24.ru, территория вокруг дома ухожена, в отличие от многих других дворов города.

Подростки, гуляющие во дворе, уклонились от объяснения того, как «труп» медведя появился на дереве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.17

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