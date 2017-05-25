На Южном Урале пьяница-мать довела малышей до больничной койки

Публикации за 25.05.17

Жительница Сосновского района осуждена за неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в суде установлено, что 31-летняя женщина, имеющая двух детей 3 и 5 лет, систематически злоупотребляет спиртным, ведет аморальный образ жизни, не способствует их полноценному психическому и физическому развитию детей, не принимает участия в их воспитании.

Кроме того, женщина проявляла жестокость по отношению к детям. На долгое время оставляла их одних в квартире без еды, не мыла их и не водила гулять.

В связи с этим горе-мамаша неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Отметим, санкция статьи 5.35 КоАП РФ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Впоследствии органы опеки изъяли несовершеннолетних из семьи и направили в районную больницу.

Мировой суд приговорил жительницу Сосновского района к 200 часам обязательных работ. В настоящий момент решается вопрос о лишении родительских прав.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.05.17

В Миассе казнили плюшевого медведя. / Болтун – находка для шпиона: в Верхнеуральске соседи помогли аферисту ограбить старушку. / В администрацию Карталинского района нагрянул ОМОН. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»