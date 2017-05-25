Южноуралец предстанет перед судом за похищение семилетней давности

Публикации за 25.05.17

Магнитогорец ответит в суде за похищение знакомого предпринимателя из Москвы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, надзорное ведомство Москвы утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Челябинской области. Он обвиняется в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в также вымогательстве.

По версии следствия, почти 7 лет назад южноуралец вместе с соучастниками (осуждены ранее к длительным срокам лишения свободы) решили похитить знакомого столичного предпринимателя с целью получения от него крупной денежной суммы в качестве выкупа за освобождение. 13 июля 2010 года сообщники подкараулили бизнесмена около его дома по улице Крылатские Холмы и заставили сесть в автомобиль. Затем они отвезли мужчину в Московскую область и удерживали в подвале дома.

При этом один из похитителей по телефону связался с братом потерпевшего и потребовал заплатить за освобождение родственника 7 миллионов долларов США. О случившемся мужчина сообщил в правоохранительные органы. 3 августа 2010 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий пленник был освобожден, а часть сообщников задержана.

Однако южноуральцу удалось скрыться. Он был объявлен в международный розыск. Лишь 11 октября 2016 года мужчина был задержан в Магнитогорске в ходе проверки документов. В последующем он был доставлен в Москву.

Уголовное дело направлено в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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