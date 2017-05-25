Второй этап опрессовки в Челябинске стартует 6 июня

Публикации за 25.05.17

Второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартует в Челябинске 6 июня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, горячая вода будет отключена в 1 тысяче 275 жилых домах, 67 детских садах, 68 учебных заведениях и 19 лечебных учреждениях. Под второй этап опрессовки попали Калининский, Курчатовский, Ленинский, Тракторозаводский и Центральный районы города.

Продлится второй этап опрессовки до 20 июня.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Кроме того, по особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых местными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.17

Южноуралец предстанет перед судом за похищение семилетней давности. / На Южном Урале пьяница-мать довела малышей до больничной койки. / В Миассе казнили плюшевого медведя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»