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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

В Челябинской области пенсионерка опустошила банковскую карту собутыльника

В Челябинской области пенсионерка опустошила банковскую карту собутыльника

Жительница Южного Урала сняла с банковской карты собутыльника кругленькую сумму.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу обратился местный житель, заявивший, что с его банковской карты исчезло 20 тысяч рублей.

В ходе проведения мероприятий сотрудники полиции установили, что наличные сняли в одном из банкоматов по улице Лермонтова. По подозрению в совершении преступления задержана 59-летняя знакомая потерпевшего, которая дала признательные показания.

Женщина рассказала, что распивала спиртное вместе с потерпевшим. Тот попросил ее сходить в магазин, дав ей карту и сообщив пин-код. Пенсионерка воспользовалась ситуацией и сняла с карты 20 тысяч рублей.

По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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