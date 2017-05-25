Туристов не пустят в Сугомакскую пещеру без экскурсовода и без денег

Публикации за 25.05.17

Сугомакскую пещеру в Челябинской области закроют для «диких» туристов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, департаментом по недропользованию по УрФО в Челябинской области одобрил заявку ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» на получение права пользования недрами в отношении Сугомакской пещеры.

Это излюбленное место посещения для тысяч туристов Южного Урала. Памятник природы представляет собой редкий случай образования пещеры в мраморных породах, стены и своды которой покрыты белым мрамором.

«Однако в последние годы все заметнее становится антропогенное влияние на пещеру: на сводах пещеры появляются надписи, территория захламляется мусором», – сетуют чиновники. Именно с этим связаны попытки ограничить неконтролируемое посещение уникального памятника природы.

Получение лицензии позволит контролировать потоки туристов, желающих попасть внутрь пещеры, а также проводить мероприятия по ее сохранению, уверяют в региональном правительстве. Оформив право пользования недрами, ОГУ «ООПТ Челябинской области» займется монопольной организацией экскурсионной деятельностью. Без проводника вход в пещеру будет запрещен. И вряд ли услуги проводника от госучерждения будут бесплатны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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