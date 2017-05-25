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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

В Троицке коммерсант похитил у слепых школьников более 1 миллиона рублей

В Троицке коммерсант похитил у слепых школьников более 1 миллиона рублей

В Челябинской области директор фирмы предстанет перед судом за аферу при строительстве стадиона.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры региона, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о крупном мошенничестве в отношении директора ООО «СтандартСтройСервисРемонт».

По версии следствия, в 2013 году руководитель организации заключил договор с общеобразовательной школой-интернатом для слепых и слабовидящих, обучающихся в Троицке.

Согласно контракту подрядчик обязался за 4,9 миллиона рублей провести капитальный ремонт школьного стадиона.

«Новый День – Челябинск» , и

Несмотря на то, что фактически работы на объекте были проведены в меньшем объеме, осенью того же года директор фирмы составил подложный акт приемки и справку о стоимости работ и затраченных материалов, «сэкономив» на контракте более 1 миллиона рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения возбудили уголовное дело. В ходе следствия на автомобиль обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Троицкий городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

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