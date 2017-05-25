В Троицке коммерсант похитил у слепых школьников более 1 миллиона рублей

В Челябинской области директор фирмы предстанет перед судом за аферу при строительстве стадиона.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о крупном мошенничестве в отношении директора ООО «СтандартСтройСервисРемонт».
По версии следствия, в 2013 году руководитель организации заключил договор с общеобразовательной школой-интернатом для слепых и слабовидящих, обучающихся в Троицке.
Согласно контракту подрядчик обязался за 4,9 миллиона рублей провести капитальный ремонт школьного стадиона.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Несмотря на то, что фактически работы на объекте были проведены в меньшем объеме, осенью того же года директор фирмы составил подложный акт приемки и справку о стоимости работ и затраченных материалов, «сэкономив» на контракте более 1 миллиона рублей.
По факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения возбудили уголовное дело. В ходе следствия на автомобиль обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Троицкий городской суд.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 25.05.17
Туристов не пустят в Сугомакскую пещеру без экскурсовода и без денег. / В Челябинской области пенсионерка опустошила банковскую карту собутыльника. / Второй этап опрессовки в Челябинске стартует 6 июня. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»