NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 25.05.17

Южный Урал занял второе место в анти-рейтинге «токсичных» регионов по ОСАГО

Южный Урал занял второе место в анти-рейтинге «токсичных» регионов по ОСАГО

Челябинская область вошла в первую двойку регионов по «токсичности» ОСАГО.

Как сообщили РИА в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА), Южный Урал ухудшил позиции сразу на 10 позиций.

Очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов составлен по итогам I квартала 2017 года. «Впервые этот рейтинг был составлен по итогам 6 месяцев прошлого года, – напомнил президент РСА Игорь Юргенс. – То есть мы накопили уже определенную статистику и можем делать выводы, где региональные власти принимают меры по борьбе со страховым мошенничеством и ситуация улучшается, а где ухудшается. Если сравнивать данные с первым рейтингом, то выходит, что за это время четверть регионов резко улучшили свои позиции, четверть – значительно ухудшили».

Так, в рейтинге по итогам января-марта этого года 23 региона переместились на 10 и более позиций вниз, то есть в лучшую сторону, 24 региона передвинулись на 10 и более позиций вверх, то есть ситуация в них усугубилась. Позитивный результат очевиден в Краснодарском крае (переместился с 6 на 24 место), Ставропольском крае (с 12 на 46), Мурманской области (с 9 на 28 место), Саратовской области (с 26 на 50), Карачаево-Черкессия (с 3 на 31).

Ухудшилось положение в Челябинской области (с 12 на 2 место), Ингушетии (с 27 на 3 место), усугубилось Оренбургской области (с 22 на 6), Астраханской области (с 24 на 9 место). «В каких-то из этих регионов ситуация была вполне приемлемой, однако ощутимо, что мошенники из приграничных территорий расширяют свой бизнес и здесь», – пояснил г-н Юргенс.

Челябинская область давно числится среди наиболее «токсичных» регионов России. Так, в ноябре 2016 года руководитель Челябинской дирекции Уральского окружного филиала страховой группы «Согласие» Тимур Жаппаспаев заявил, что активность полукриминальных автоюристов формирует порядка 50% убытков по ОСАГО. При этом убыточность по ОСАГО превышает на Южном Урале 100%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.17

В Троицке коммерсант похитил у слепых школьников более 1 миллиона рублей. / Туристов не пустят в Сугомакскую пещеру без экскурсовода и без денег. / В Челябинской области пенсионерка опустошила банковскую карту собутыльника.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter