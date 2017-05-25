Южный Урал занял второе место в анти-рейтинге «токсичных» регионов по ОСАГО

Публикации за 25.05.17

Челябинская область вошла в первую двойку регионов по «токсичности» ОСАГО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА), Южный Урал ухудшил позиции сразу на 10 позиций.

Очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов составлен по итогам I квартала 2017 года. «Впервые этот рейтинг был составлен по итогам 6 месяцев прошлого года, – напомнил президент РСА Игорь Юргенс. – То есть мы накопили уже определенную статистику и можем делать выводы, где региональные власти принимают меры по борьбе со страховым мошенничеством и ситуация улучшается, а где ухудшается. Если сравнивать данные с первым рейтингом, то выходит, что за это время четверть регионов резко улучшили свои позиции, четверть – значительно ухудшили».

Так, в рейтинге по итогам января-марта этого года 23 региона переместились на 10 и более позиций вниз, то есть в лучшую сторону, 24 региона передвинулись на 10 и более позиций вверх, то есть ситуация в них усугубилась. Позитивный результат очевиден в Краснодарском крае (переместился с 6 на 24 место), Ставропольском крае (с 12 на 46), Мурманской области (с 9 на 28 место), Саратовской области (с 26 на 50), Карачаево-Черкессия (с 3 на 31).

Ухудшилось положение в Челябинской области (с 12 на 2 место), Ингушетии (с 27 на 3 место), усугубилось Оренбургской области (с 22 на 6), Астраханской области (с 24 на 9 место). «В каких-то из этих регионов ситуация была вполне приемлемой, однако ощутимо, что мошенники из приграничных территорий расширяют свой бизнес и здесь», – пояснил г-н Юргенс.

Челябинская область давно числится среди наиболее «токсичных» регионов России. Так, в ноябре 2016 года руководитель Челябинской дирекции Уральского окружного филиала страховой группы «Согласие» Тимур Жаппаспаев заявил, что активность полукриминальных автоюристов формирует порядка 50% убытков по ОСАГО. При этом убыточность по ОСАГО превышает на Южном Урале 100%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.17

В Троицке коммерсант похитил у слепых школьников более 1 миллиона рублей. / Туристов не пустят в Сугомакскую пещеру без экскурсовода и без денег. / В Челябинской области пенсионерка опустошила банковскую карту собутыльника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»