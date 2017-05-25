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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

Челябинских надзирателей проверит замруководителя ФСИН России

Челябинских надзирателей проверит замруководителя ФСИН России

В Челябинск с проверкой приехал замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ ФСИН Челябинской области, генерал-лейтенант Валерий Бояринев пробудет в южноуральской столице сегодня и завтра. Программу рабочей поездки представителя головного ведомства не озвучивают. Проверит ли московский ревизор работу следственного изолятора №1 Челябинска, откуда в выходные сбежал особо опасный преступник, в региональном ведомстве также не уточняют.

Представители пресс-службы ФСИН настаивают, что визит Бояринева плановый и к внештатным ситуациям отношения не имеет.

Как уже сообщал , приговоренный к 24 годам опасный преступник бежал из СИЗО-1 в Челябинске утром 21 мая. Перепилив решетку с помощью напильника, 34-летний иркутянин переоделся в форму подполковника ГУФСИН и спокойно покинул режимный объект. Выйдя из СИЗО, беглец остановил полицейскую машину и попросил подвезти его. Ничего не подозревающие стражи порядка выполнили просьбу «подполковника». Кстати, по некоторым данным, вместе с формой преступник прихватил служебные документы и удостоверение офицера. Через несколько часов он был задержан в одном из торгово-развлекательных комплексов Миасса.

Отметим, 24 мая прокуратура потребовала уволить начальника СИЗО и его заместителей за неисполнение должностных обязанностей при работе с осужденными

Побег заключенного, по мнению надзорного ведомства, стал возможен из-за отсутствия должного контроля со стороны сотрудников территориального органа уголовно-исполнительной системы.

В настоящий момент материалы прокурорской проверки направлены в региональное управление СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.05.17

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