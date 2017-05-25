Челябинский педофил-театрал, совративший школьницу за кулисами, получил 12 лет «строгача»

Публикации за 25.05.17

В Челябинске суд огласил приговор директору завода, обвиняемому в надругательстве над первоклассницей.

Как уде сообщал «Новый День», скандал с участием директора «Южноуральского электромеханического завода» разразился в декабре 2015 года после детского представления в драмтеатре.

По версии следствия, бизнесмен, пришедший на концерт вместе с супругой – преподавателем школы танцев, подкараулил одну из ее учениц за кулисами драмтеатра и заставил девочку удовлетворять свои половые потребности.

Первоклассница рассказала обо всем матери лишь спустя неделю. Еще столько же времени родители не решались обратиться в полицию, однако впоследствии все же написали заявление.

На следующий день после ареста подозреваемого отправили в СИЗО.

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Мужчине предъявили обвинение в педофилии, однако директор завода до последнего отрицал свою вину.

Сегодня Советский районный суд признал бизнесмена виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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