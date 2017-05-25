NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 25.05.17

Челябинский педофил-театрал, совративший школьницу за кулисами, получил 12 лет «строгача»

Челябинский педофил-театрал, совративший школьницу за кулисами, получил 12 лет «строгача»

В Челябинске суд огласил приговор директору завода, обвиняемому в надругательстве над первоклассницей.

Как уде сообщал , скандал с участием директора «Южноуральского электромеханического завода» разразился в декабре 2015 года после детского представления в драмтеатре.

По версии следствия, бизнесмен, пришедший на концерт вместе с супругой – преподавателем школы танцев, подкараулил одну из ее учениц за кулисами драмтеатра и заставил девочку удовлетворять свои половые потребности.

Первоклассница рассказала обо всем матери лишь спустя неделю. Еще столько же времени родители не решались обратиться в полицию, однако впоследствии все же написали заявление.

На следующий день после ареста подозреваемого отправили в СИЗО.

«Новый День – Челябинск» , и

Мужчине предъявили обвинение в педофилии, однако директор завода до последнего отрицал свою вину.

Сегодня Советский районный суд признал бизнесмена виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.05.17

Челябинских надзирателей проверит замруководителя ФСИН России. / Южный Урал занял второе место в анти-рейтинге «токсичных» регионов по ОСАГО. / В Троицке коммерсант похитил у слепых школьников более 1 миллиона рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter