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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

Челябинская область оказалась в числе аутсайдеров дорожного строительства в России

Челябинская область оказалась в числе аутсайдеров дорожного строительства в России

Южный Урал вошел в первую двойку регионов по темпам строительства федеральных дорог.

Как передает корреспондент РИА , Счетная палата России раскритиковала деятельность Росавтодора в 2016 году. Среди наиболее проблемных регионов вновь оказалась Челябинская область.

Аудиторы выяснили, что в регионе из планировавшихся ко вводу 15,33 километра автомагистралей федеральное дорожное агентство не построило ничего. Южный Урала оказался на втором месте анти-рейтинга Счетной палаты. Опередила его лишь Орловская область. Впрочем, лишь потому, что там дорожники должны были сдать 33,9 километра. Но, как и в Челябинской области, не построили ни одного.

Остальные отстающие смотрятся на фоне первой двойки вполне сносно. Так, в Рязанской области провалили ввод в строй 11,44 километра автодорог. Еще два региона – Новосибирская область и Дагестан – не построили «всего» 5,57 километра и 4,97 километров автомагистралей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.17

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