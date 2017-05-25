Дышите реже: : над Челябинском снова зависнет смог

Публикации за 25.05.17

В Челябинске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеорологические условия (слабый ветер, инверсия), способствующие накоплению вредных примесей в воздухе, продержатся с 22 часов сегодняшнего дня до 14 часов 26 мая.

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Напомним, при введении режима НМУ промышленным предприятиям необходимо снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение воздуха.

Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.05.17

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