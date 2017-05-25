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Публикации за 25.05.17

Школа в Карабаше отменила последний звонок из-за странной смерти выпускницы

Школа в Карабаше отменила последний звонок из-за странной смерти выпускницы

Ученики карабашской школы не вышли на последний звонок из-за смерти выпускницы.

Как передает корреспондент РИА , сегодня, 25 мая, торжественные последние звонки прошли во всех школах региона. Однако администрация 1-ой школы Карабаша приняла решение отменить все мероприятия в связи со смертью 15-летней учащейся выпускного девятого класса.

«Все ученики и педагоги не могут сдержать слез. В самой школе на три дня был объявлен траур», – цитирует «Телефакт» родительницу одного из учащихся школы.

По словам родителей, у погибшей девочки было сложное генетическое заболевание. В марте этого года она прошла курс лечения в клинике, а уже с мая начала принимать довольно дорогостоящие препараты, выписанные медиками. Именно из-за этих лекарств выпускница начала чувствовать себя хуже. Спустя какое-то время девочка впала в кому. Врачам не удалось спасти ее жизнь. Официальные причины смерти девочки не сообщаются.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 25.05.17

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